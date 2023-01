Pariisi linnapea Anne Hidalgo ütles ajalehele Le Parisien, et linn korraldab 2. aprillil rahvahääletuse, millel esitatakse küsimus: kas elektriliste tõukerataste renditeenusega jätkata?

Hidalgo nentis ajalehele, et teema on lõhestav. Hidalgo sõnas, et kriitikute arvates näitavad elektriliste tõukerataste kasutajad üles vaid pealiskaudset austust liiklusreeglite vastu. Teenuse pooldajad kiidavad seda aga kui kiiret ja saastevaba alternatiivi autodele või rahvarohkele ühistranspordile.