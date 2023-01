Dmitri Medvedev: Jaapani peaminister peaks sooritama rituaalse enesetapu

USA president Joe Biden ja Jaapani peaminister Fumio Kishida tegid reedel ühisavalduse, milles ütlesid, et tuumarelva kasutamine Venemaa poolt Ukrainas oleks „inimvaenulik tegu ja mis tahes viisil õigustamatu“. See äratas üles Dmitri Medvedevi, kes teatas Telegramis, et Kishida on end häbistanud ja peaks sooritama Jaapani rituaalse enesetapu seppuku ehk harakiri.