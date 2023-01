VIDEO ja FOTOD | „Meiega on võimalik!“ Eesti 200 andis valimiskampaaniale avapaugu

Erakonna loosung valimisteks on „Meiega on võimalik“.

Erakonna põhifookuses on haridus, samuti peetakse oluliseks julgeolekut, riigivalitsemist, rohepööret ja kultuuri. „Eesti vajab uut ja progressiivset valitsust. Eesti 200 on valmis tegema koostööd kõikide uuendusmeelsete erakondadega, et saada Eestile uuesti hoog sisse,“ lausus Hussar.

Ta lisas, et eelseisvad valimised on kõige olulisemad valimised pärast 1992. aastat, sest vajadus muutuste järele on väga suur. „Juba pikka aega kuuleme Eesti riigijuhtide suust seda, kuidas mitte miski pole võimalik. Peaminister ütleb, et mitte midagi ei ole võimalik teha, sest koalitsioonipartner ei luba. Koalitsioonipartner ütleb, et neil ei ole hääli.“'