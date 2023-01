ÜLEVAADE | Loe, milliste sõnumite ja esinumbritega lähevad erakonnad vastu riigikogu valimistele

Reformierakond

Reformierakonna programmis on suurima tähelepanu all Eesti kaitsmine, rohereform ja majanduse arendamine. Programmitoimkonna juht Mart Võrklaev märkis, et nende valimiste põhiküsimus on, kuidas kindlustada Eesti julgeolek. „24. veebruaril alanud Venemaa täiemahuline sõda Ukrainas on meie aja suurim väljakutse ja seetõttu oleme just julgeolekule programmis eriti suurt tähelepanu pööranud,“ ütles Võrklaev.

Reformierakonna üldnimekirja eesotsas on Kaja Kallas, Hanno Pevkur, Jürgen Ligi, Siim Kallas ja Kristen Michal. Erakonna loosung on „Kindlates kätes Eesti!“.

Politoloog Rein Toomla märkis, et liberaalne erakond on hakanud sarnanema konservatiivse meestekeskse valimisseltskonnaga: esikümnes on vaid Kaja Kallas ja Liina Kersna.

Üldiselt on Reformierakonna nimekiri koostatud Toomla sõnul üliklassikaliselt – nimekirja esimese viiekümne seas on mõni üksik kandidaat, kes teeb oma esimest valimiskampaaniat, ülejäänud on tuntud tegelased ja neid on Reformierakonnal võtta küll. „Nimekirja teine pool on kuulsuste poolest palju-palju hõredam. Domineerivad esmakordselt kandideerijad – vägisi tahaks küsida, kas Reformierakond seekord tuleviku peale ei taha mõtelda,“ märkis Toomla.

Keskerakond

Keskerakond on valimiste keskmesse tõstnud julgeoleku, inimeste toimetuleku ja ettevõtete konkurentsivõime. „Praegusel keerulisel ajal on muidugi oluline me julgeolek, aga see ei tähenda mitte ainult rahvusvahelist olukorda, välis- ja kaitsepoliitikat. Me peame selgelt oluliseks ka Eesti inimeste ja ettevõtete hakkamasaamist,“ ütles erakonna esimees Jüri Ratas.

Keskerakonna valimiste üldnimekirja juhib Jüri Ratas, talle järgnevad Yana Toom, Jaanus Karilaid, Tanel Kiik ja Tõnis Mölder. Hüüdlause valimisteks on „Julgelt inimeste heaks!“.