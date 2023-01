Indrek Tarand: diktatuuri vältimiseks on vaja Isamaa riigikogust välja jätta

„Valimistel me peame olema väga nõudlikud ka iseenda vastu ja aru saama sellest, et nendel valimistel võib see väike krõks, see udusulg, mis kaameli selgroo murdis, ära käia. Nii kurb kui see ka ei ole, põhimõtteliselt me võime vabalt minna diktatuuri, kui me teeme valesid valikuid,“ hoiatas Tarand. „See on juba kõigis programmides ja seinalehtedes kirjas, kes viitsib süveneda, see näeb seda. Et seda vältida, tuleb hoolega oma häält anda.“