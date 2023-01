OTSEBLOGI | Vene raketirünnakus kortermajale hukkus vähemalt 21 inimest

Noorim hukkunutest oli 15-aastane tüdruk, teatas Dnipropetrovski oblasti kuberner Valentõn Reznitšenko täna hommikul. Vigastada on Reznitšenko sõnul saanud vähemalt 73 inimest, kellest 14 on lapsed. Reznitšenko sõnul on kohalikes haiglates ravil üle 40 inimese, kellest neli on raskelt haavatud.