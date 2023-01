FOTOD | USA mereväe laev USS Roosevelt saabus Tallinnasse

USS Roosevelt on kolmekümnes Arleigh Burke’i klassi hävitaja, mille pardal on Aegise juhitavate rakettide süsteem. President Franklin D. Roosevelti ja tema abikaasa Eleanori auks nimetatud alus esindab Ameerika laevaehituse parimat ja kõige arenenumat lahingusüsteemide võimekust. Laeva südameks on Aegis relvasüsteem, sujuvalt integreeritud radar ja raketisüsteem, mis on võimeline üheaegselt kaitsma nii õhust, veepinnalt kui ka vee alt tulenevate arenenud ohtude eest.