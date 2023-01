OTSEPILT | Reformierakond kinnitas valimisnimekirja ja -programmi. Üldkogul esinevad Kaja Kallas ja Timo Suslov

Võiks ütelda, et Reformierakonna valimisnimekiri on kokku pandud üliklassikaliselt – nimekirja esimese viiekümne seas on mõni üksik kandidaat, kes teeb oma esimest valimiskampaaniat, ülejäänud on tuntud tegelased ja neid on Reformierakonnal võtta küll ja küll.