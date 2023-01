Politoloog: au ja hiilgus paigutati sotside nimekirja lõppu, minevikus on see strateegia neid kõrvetanud

Sotsid rakendasid taktikat, millega on parlamendivalimistele vastu mindud ka paaril viimasel aastal: tuntuimad nimed leiab nimekirja põhjast.

„Sotsiaaldemokraadid on oma üleriikliku valimisnimekirjaga järjekordselt välja tulnud huvitava lahenduskäiguga: 2015. aastal paigutasid nad oma au ja hiilguse nimekirja lõppu, sama tegid nad 2019. aastal ja ka nüüd. Nimekirja viimase kümnendi seas on väga tuntud ja erakonnale väga olulised poliitikud,“ märkis Toomla.

Ta märkis, et teatud loogika on sellisel paigutamisel olemas.

Tänavu on sotsid olnud veidi ettevaatlikumad.

„Eeldatakse, et kogenud poliitikud tunnevad valimiskampaania üksikasju piisavalt korralikult, et ainult oma tegevusega kokku koguda hääled vähemasti ringkonnamandaadi, parimal juhul isikumandaadi tarbeks,“ selgitas ta sotside sammu tagamaid.

Toomla viitas, et see strateegia pole end möödanikus just alati õigustanud.