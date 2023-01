Politoloog Rein Toomla: Mihhail Kõlvart tahtis ise olla Keskerakonna nimekirjas viimane

„Nimelt me näeme, et nimekirja igas kümnendis on algusest lõpuni päris mitu tuntud poliitikut – endisi ja praegusi riigikogu liikmeid, endiseid ministreid ja tuntud omavalitsusjuhte. Ei ole nad kokku kuhjatud näiteks esimese kolmekümne hulka, jättes lõpukümnendid esmakordselt kandideerijate pärusmaaks,“ ütles Toomla.

Tema sõnul on Keskerakond hakanud eemalduma 2015. aastal välja käidud nn tõmbeluku meetodist, mis tähendas, et nimekirjas olid vaheldumisi mehed ja naised. „2019 oli seda juba vähem ja nüüd tuletavad taolist omaaegset innovaatilisust meelde ainult kaks esimest – Jüri Ratas ja Yana Toom.“

Eraldi tõi politoloog välja Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti, kes on nimekirjas viimasel kohal. Toomla sõnutsi on sellise paigutuse taga Kõlvart ise, andes niiviisi mõista, et kandideerib taas riigikokku, ent ei kavatse sinna minna. „On ka arusaadav, et Tallinna linnapea koht on väärtuslikum kui riigikogus maksimaalselt komisjoni aseesimehe koht, kui erakond peaks opositsiooni jääma,“ rääkis Toomla ja lisas, et sedasi jääb ka süüdistusi peibutuspardiks olemisest vähemaks.