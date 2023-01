FOTOD | Jēkabpilsi tamm ei pruugi enam pikalt vastu pidada, võimud ärgitavad inimesi viivitamatult linnast evakueeruma

Tema sõnul hoiavad Daugava jõe vett kinni veel vaid tammi betoonparapett ja piirded ning teatud kohtades „niriseb“ vesi juba rajatisest läbi. Võimud teevad meeleheitlikke pingutusi, paigutades probleemsetesse kohtadesse liivakotte lootuses, et need hoiavad vett ajutiselt kinni.

Võimud tõdevad, et pole teada, kui kaua linna kaitsetamm Daugava survele veel vastu peab. Juhul, kui see puruneb, valgub tohutu vee- ja jäämass väga kiiresti linna ning evakueerimine võib muutuda võimatuks.

„Ohustatud linnapiirkondadest evakueerumine on elanike elu ja turvalisuse seisukohalt kriitilise tähtsusega, kuna päästetööd vee- ja jäämassiivis on praktiliselt võimatud,“ märkis linnavalitsus.

Jēkabpilsi linnapea ütles varem LETAle, et kui vesi tammist läbi murrab, võib mitme meetri kõrgune vee- ja jäälaine hävitada ühe linnaosa. Tema sõnul annavad ametivõimud ohutuse tagamiseks endast parima ja appi on tulnud ka Läti kaitsevägi.

Eesti päästeameti vastutav Toomas Kääparin märkis Delfile, et on kontaktis Läti päästeameti vastutava korrapidajaga. Eestist on lõunanaabritele abi pakutud ja hetkel oodatakse lätlastelt otsust, kas eestlaste abikätt läheb tarvis või mitte.