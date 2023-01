Libe töönädal tõi kaasa üle kümne liiklusõnnetuse. Aasta tagasi oli sama ilm, aga õnnetusi poole vähem

Politsei- ja piirivalveamet tuletab meelde, et kuigi praegu on igal pool Eestis plusskraadid, on kalendris jätkuvalt jaanuarikuu ning liikluses tuleb säilitada talvised sõiduvõtted. See tähendab sõitude aegsat planeerimist, liikluses ettevaatlikkuse ja tähelepanelikkuse säilitamist, piisava pikivahe hoidmist ning vajadusel sõidukiiruse langetamist teeoludele vastavaks.