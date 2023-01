VIDEO ja FOTOD | Keskerakond andis valimistele avapaugu. Vaata, kes on üldnimekirjas!

„Just see on valimiste põhiküsimus. See on see, mis eristab meid kõige enam – kuidas peab edasi liikuma siis, kui kõik ei ole sugugi hästi,“ ütles Ratas. „Valitsus on andnud meile palju soovitusi: tihendage aknaid, pange ettevõtete uksed kinni, lülitage basseini soojendused välja ja katsuge ise hakkama saada. Mul on ka üks soovitus: hea peaminister ja valitsus, tõstke oma silmad tahavaatepeeglist ja suunake need ettepoole. Sõit liigub kraavi suunas, aga te näete jätkuvalt möödanikku!“