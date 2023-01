OTSEPILT | Keskerakond avalikustab üldkogul valimisnimekirjad ja -programmi

Keskerakonna valimiste hüüdlause on „Julgelt inimeste heaks!“.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et Keskerakond on nii opositsioonis kui ka koalitsioonis seisnud otsuste eest, mida oponendid pole tihti pidanud võimalikuks ega vajalikuks. „Kui Keskerakond 2016. aastal valitsusse tuli, ei pidanud hoopis meie võimalikuks jätkata peenhäälestusega, vaid teha vajalikke, aga ka julgeid otsuseid inimeste heaks. Täna on julgeid otsuseid vaja veelgi enam,“ ütles Ratas.