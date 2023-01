Eesti ostab Lõuna-Korealt täiendavad 12 liikursuurtükki K9 Kõu

Liikursuurtüki K9 põhjalik väljaõpe Eesti kaitseväe esindajatele algas 2020. aasta septembris Lõuna-Koreas, kus toimus relva kasutaja tasemekursus. Nüüdseks on kaitseväel koos instruktorite baas, kelle käe all on välja koolitatud esimesed reservväelased. Liikursuurtükid on suure läbimisvõimega, roomikutel, hea soomuskaitsega ja suure tulejõuga. Relvasüsteemide eluiga on 45 aastat, mis tähendab, et Eesti suurtükiväelased saavad neid relvasüsteeme kasutada veel vähemal 30 aastat.