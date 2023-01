VIDEO ja FOTOD | Leedus plahvatas gaasitoru, ühendus Lätiga katkes, tulesammas ulatus 50 meetrini

Ettevõte Amber Grid tõdes, et plahvatus toimus piirkonna põhilises gaasitorus.

„Juhtunu on kahetsusväärne: asusime kohe asjaolusid selgitama ja tarbijatele gaasivarustust taastama,“ märkis gaasifirma tegevjuht Nemunas Biknius. „Hetkel on kõik meie ja vastutavate talituste jõupingutused suunatud põlengu tagajärgede ohjamisele ja ohutuse tagamisele.“

Tema sõnul toimus plahvatus kohas, kus on maa sees kaks paralleelset gaasitoru. Üks neist torudest sai kahjustada ja teine on funktsionaalne. Biknius lisas, et remonttööd algavad juba laupäeval.