Tänase seisuga ei ole jaanuarikuist peretoetust veel kätte saanud 332 inimest. Sotsiaalkindlustusameti poolt öeldakse, et põhjuseid on mitmeid. Näiteks on isaduse tuvastamise ja lapse mitteõppimise info ametini jõudnud hilinemisega, mistõttu on perele eelnevalt makstud kas liiga palju või liiga vähe.