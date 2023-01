Prigožin: Venemaa kaitseministeerium tahab varastada Wagnerilt võitu Soledaris

„Erasõjafirmalt Wagner tahetakse pidevalt varastada võitu ja räägitakse ei tea kelle kohalolekust, ainult et mitte tunnistada selle teeneid. Seetõttu pöördun ma juhust kasutades kõigi nende poole, kes hindavad erasõjafirmat Wagner. Kutsun toetama poisse, kellel on rindel raske, ja mainima kommentaarides, et nad on olemas,“ öeldakse Prigožini kommentaaris, vahendab väljaanne Kapital Stranõ.