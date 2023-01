VALIMISSTAAP | Eesti 200 asejuht Kristina Kallas: me ei taha olla sama rikkad kui Poola – tahame olla sama rikkad kui Soome

Alles mõne kuu eest Eesti 200 värske esimehe Lauri Hussari viidatu – et erakonna rahakott pole kampaania tegemiseks nii priske kui mõnel teisel parteil – ei pea Kallase sõnutsi paika. „Rahakotiga polegi väga midagi halvasti. Arvan et meie kampaania eelarve maht on täiesti samas suurusjärgus kui Reformierakonnal ja EKRE-l,“ märkis aseesimees.

Kas sellisel juhul ei tulegi vähema raha eest ühiskonna kõnetamisel rohkem ära teha – a la nelja aasta taguse valimisreklaami fenomeni suunas sihtida, kus pealinna trammipeatuses eestlasi ja venelasi eraldati?

Näib, et mitte: ühiskonna kõnetamise puhul Kallas parteil probleemi ei näe.

„Toetus on meil märkimisväärne – minimaalselt 10% ühiskonnast on need inimesed, kes tegelikult tahaksid, et riigikogus oleks teistsugune esindatus, oleks uued inimesed, oleks võib-olla mingi proportsioon rohkem mitte karjääripoliitikuid,“ sõnas Kallas.

Mis ambitsiooni Eesti 200 oma värske olemisega sihib?

Rohkem reformide puhutud tuuli.

Kristina Kallas märkis, et viimased aastad on kandnud eneses vähest reformivaimu – Reformierakond on küll suutnud tema sõnutsi riiki täitsa hästi hallata, ent muutusi on vähe olnud. Eesti on jäänud toppama ja pole suutnud edasi liikuda, seda eriti sissetuleku kontekstis.

„Eesti 200 nägemus on see, et peame ambitsioonikalt edasi liikuma. Me ei rahuldu sellega, et oleme sama rikkad kui Poola – tahame olla sama rikkad kui Soome,“ seadis partei aseesimees sihi silme ette.

15 kohta parlamendis?

Eesti 200-l on kindel baasvalija olemas, leidis Kallas. Küll aga tuleb veel vaeva näha, et saada enda poole need, kes pole otsust veel kivisse raiunud.

Praegune reiting – mis erinevate uuringufirmade andmetel kõigub 9-11 protsendi vahel – võib realiseeruda valimiste järgselt parlamendis suuremaks numbriks, leidis Kallas. „Arvan, et tegelik toetus ühiskonnas on 11-12 protsendi juures,“ sõnas ta. „Arvan, et Eesti 200 väga hea tulemus saab olema 15 kohta parlamendis.“