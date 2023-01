USA esindaja sõnul ei talu Washington Wagneri värbamistegevust Serbias ja mujal

Chollet ütles, et väljendas seda muret Belgradis Serbia presidendile Aleksandar Vučićile, vahendab Associated Press.

„Me oleme näinud, et Wagneri grupp püüab värvata sõdureid Serbiast ja mujalt, ja see on miski, mida me arvatavasti ei talu,“ ütles Chollet pärast kohtumist ajakirjanikele.

„Ma ei tea, kas neil on muresid [Serbias], me rääkisime oma muredest ja me ootame väga koostööd valitsusega siin Belgradis ja mujal, kus Wagner on aktiivne, et teha nende tegevusele lõpp,“ lisas Chollet.

Wagner on uhkeldanud oma kohalolekuga Serbias, mis on ainus Euroopa riik peale Valgevene, mis ei ole ühinenud rahvusvaheliste sanktsioonidega Venemaa vastu. Wagner on teadete kohaselt kuulutanud välja oma kontori avamise Belgradis, mida ta samas hiljem eitas.

Moskva propagandakanal RT, mis avas hiljuti serbiakeelse portaali, on avaldanud Wagneri värbamisreklaami, milles otsitakse võitlejaid Ukrainasse. Lubati „enam kui atraktiivset tasu“.

Cholleti sõnul teeb Wagner kohutavaid tegusid kogu maailmas, olgu see siis Liibüas, Kesk-Aafrika Vabariigis või praegu Ukrainas.

Wagneri omanik Jevgeni Prigožin ja tema grupp on olnud USA sanktsioonide all aastaid ja USA on viimasel ajal astunud täiendavaid samme, et püüda kontrollida Wagneri ligipääsu relvadele.