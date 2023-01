OTSEBLOGI | Venemaa kaitseministeeriumi väitel on Soledari „vabastamine“ lõpule viidud. Ukraina: see ei vasta tõele

„Ei, See ei vasta tegelikkusele. Linnas toimuvad lahingud,“ ütles Tšerevatõi.

Ukraina kaitseministri asetäitja Hanna Maljar teatas varem, et öö Soledaris oli kuum, aga linn on endiselt Ukraina relvajõudude käes.

Maljar teatas, et vaenlane on paisanud Donetski suunale pea kõik oma peamised jõud ja ründab suure intensiivsusega. Vaatamata üliinimlikele tingimustele peavad Ukraina kaitsjad vastu.

„Meie võitlejad püüavad vapralt kaitset hoida. See on sõja keeruline etapp, aga me võidame. Pole kahtlust,“ ütles Maljar.