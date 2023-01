OTSEBLOGI | Pentagon ei kinnita väiteid, nagu oleksid Vene väed Soledari ära võtnud

„Soledari kohta, me näeme jätkuvalt pingelist ja ränka võitlust Soledari ja Bahmuti ümbruses, mis on loomulikult suhteliselt lähestikku. Me ei saa kinnitada mingeid teateid, et Soledar on Vene vägede poolt ära võetud. Me nägime küll pressi teateid selle kohta, eriti nende vägede kohta, mida juhib Wagneri grupp. Aga me teame, et ukrainlased jätkavad Soledari lähedal opereerimist. Ja jätkavad vastupanu,“ ütles Ryder.

Ukraina presidendikantselei juhi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles intervjuus 24 kanalile, et Venemaa võib olla Bahmuti ja Soledari all kaotanud kuni 20 000 meest. Ta rõhutas, et Vene okupandid oma kaotusi ei loe, ja on koondanud pea kogu oma võitlusvõimelise grupeeringu Soledari piirkonda.

„Venemaalased on koondanud sinna praktiliselt kõik, mis neil oli lahinguvõimeline, kaasa arvatud lepingulise armee jäänused – eriväelased ja dessantväelased – aga need on ainult jäänused. Seal on musttuhat vangi, kellel on ükskõik, kuhu minna ja kuidas sõdida. Ja veel on seal sõjaväelased erasõjafirmast Wagner. See tähendab, et Venemaa on koondanud need väed Bahmuti ja Soledari juurde. Aga neil ei õnnestu hõivata isegi Bahmuti servi, sest nad läksid Soledari peale,“ ütles Podoljak.

Podoljaki sõnul on see löögigrupeering. Podoljak ütles, et venemaalased on nii sõdida armastanud nõukogude ajast peale – koondada kogu elavjõud, suurtükivägi ja laskemoon ühele suunale.

„Ei ole võimalik täpselt öelda, millised kaotused Vene armeel sellel suunal on. Aga see ei ole tuhat ega kaks, see on 10 000, 15 000 või isegi 20 000 kogu Bahmuti ja Soledari ründamise ajal. Nad seal kaotusi ei loe. Venemaalaste jaoks on seal põhimõtte küsimus hõivata kas või midagi, et saaks kaks nädalat rääkida, et nad tinglikult hõivasid Soledari linna põhjaserva, et nad peavad raevukaid lahinguid Soledari kesklinnas, et see lahendab sõja ja rahu küsimuse, ja siis variseb Ukraina kokku,“ ütles Podoljak.