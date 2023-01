Reform soovib tõsta pensioni 1000 eurole, sotsid 1200-le

Reformierakonna sotsiaalprogrammi koostamist juhtinud sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo märkis, et kui 2019. aasta algul oli keskmine pension 448 eurot kuus, siis tänavu kevadel kasvab see prognooside kohaselt 704 euroni.

„Seega oleme täitnud eelmistel valimistel eakatele antud lubaduse tõsta pensioni nelja aastaga 200 eurot ja see ei ole pelk isetäituv ennustus pensionide iga-aastase indekseerimise tulemusena, vaid 20 euro suurune pensionide erakorraline tõus, lisaks keskmise pensioni tulumaksuvabastus,“ sõnas ta.

Riisalo kinnitusel on Venemaa algatatud sõjaga kaasnenud hinnatõus andnud tugeva löögi eakamate ja eriti üksi elavate vanemaealiste inimeste rahakoti pihta. „Nende toimetuleku parandamiseks peab keskmine pension tõusma veelgi kiiremas tempos ehk järgmise nelja aastaga 400 eurot. Õige majanduspoliitika toel on see vaatamata praegustele raskustele võimalik,“ lisas Signe Riisalo.

Seevastu sotsiaaldemokraatidel on järgmise Riigikogu perioodi jooksul eesmärk tõsta vanaduspension 1200-le eurole ning kehtestada tööandjapension. Samuti soovitakse kehtestada alampension 400 eurot, millest väiksemat ei tohiks kellelegi maksta.

Riigikogu liige ja õiguskomisjoni esimees Heljo Pikhof märkis, et pensionisüsteem muutub aastatega aina ebavõrdsemaks. „Selge on seegi, et miinimumpension ei saa olla nii väike nagu see on täna ehk 275 eurot. Analüüsist tuli selgelt välja, et on tarvis tõsta miinimumi ja kehtestada tööandjapension,“ sõnas ta.

Endine Riigikogu esimees ja kunagine sotsiaalminister Eiki Nestor ütles, et sotsiaaldemokraadid on tööandjapensionist rääkinud aastaid. „Täna on selle järele veelgi suurem vajadus, kuna II sammas, mis oli Maailmapanga hinnangul üks parimaid süsteeme, on Isamaa ettevõttel lõhutud. Inimesed vajavad väärikaks pensionipõlveks paremaid lahendusi ja riigi ülesanne on need luua,“ sõnas ta pressiteates.

Nestori sõnul on Eestis praegu üksikuid ettevõtteid, kes oma töötajatele tööandjapensionit maksavad. „Rootsis on 90%-l töötajatest tööandjapension olemas, samal ajal on Eestis see vaid 4400 inimesel. Eesti tänane pensionisüsteem vajab igatahes muutmist,“ kinnitas ta.