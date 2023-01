Kuusik ütles, et nad ei kontrolli oma töötajate sotsiaalmeedia kontode postitusi, kuid märkavad ja reageerivad, kui nendeni jõuab info, et keegi kolleegidest on läinud vastuollu ameti väärtustega. „Sõja õigustamine on vastuolus päästeameti väärtustega ning päästeamet sellist käitumist oma töötajatele ei luba,“ sõnas ta.