Maksuküüru kaotamine teenib palkade ostujõu taastamise eesmärki

Venemaa alustas sõjaks Ukrainas valmistumist juba rohkem kui aasta tagasi ja seda maagaasi tarnete manipuleerimisega, mis pani meie piirkonnas hinnad kasvama nagu pärmi peal. Me kõik näeme, kuidas energia- ja toorainehindade kasv levib kiiresti kõikide kaupade hindadesse. Mistõttu olemegi viimase aasta kestel pidanud taluma kuni 25% inflatsiooni, mis õnneks näitab leevenemise märke.

Meie piirkonnas on inflatsioon eelkõige sõjamaks. Täiesti loogiliselt on Eesti inflatsioon üks euroala kõrgemaid, sest me oleme väike avatud majandus konfliktipiirkonna lähedal ja mõjusfääris. Lisaks andsid inflatsioonile hoogu juurde nii Jüri Ratase valitsuse eelarvepuudujääk headel aegadel (2017–2019) kui ka pensioni II sambast väljamakstud miljardid. Me aitame Ukrainat täpselt nii palju, kui suudame. Seda teeb nii riik üldiselt kui ka kõik kodanikud ükshaaval ja üheskoos. Nii väga, kui me seda ka sooviksime, siis ei saa me paraku ise seda sõda lõpetada.

Küll aga saame pidurdada hinnatõusu, leevendada selle mõjusid ja taastada palkade ostujõudu. Ma arvan, et need on järgmiste valimiste peateemad . Asjad, mida saame mõjutada raha-, maksu- ja eelarvepoliitikaga.

Rahapoliitikat tehakse Euroopa Keskpangas (EKP) baasintressi muutmise kaudu. EKP president Christine Lagarde ütles oma Eesti visiidi ajal, et baasintressi tõstetakse nii palju, kui on vaja selleks, et pidurdada inflatsiooni 2,3 protsendini 2024. aasta lõpuks. Baasintressi tõus mõjutab Eestis eelkõige laenuvõtjaid, kelle laenuintress on seotud euriboriga. Kohtumiselt pangaliidu ja Eesti suuremate pankade juhtidega sain teada, et pea 3 protsendini tõusnud euribor ei ole esialgu kaasa toonud raskusi laenude tagasimaksmisel.