Neljapäeval asendatakse esimesed okupatsioonisümboliga hauatähised neutraalsega

„Eesti valitsus on otsustanud eemaldada Eesti avalikust ruumist okupatsioonisümbolid. Meie eesmärk on, et kõik Teises maailmasõjas hukkunute puhkepaigad oleksid märgitud lugupidavalt ja väärikalt ning samas, et hauakohti ei kasutataks sõja- või muus propagandas,“ ütles sõjamuuseumi direktor Hellar Lill.