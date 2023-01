Moskva: Eesti on Venemaa suhtes üks vaenulikumaid riike, kus russofoobia on ametlik doktriin

„Eesti võimud peavad endale teadvustama, et nende igasugune vaenulik tegevus ei jää vastuseta,“ lausus Zahharova vastavasisulisele küsimusele vastates, vahendab TASS.

„Meie jaoks ei ole ammu saladus, et Eesti on Venemaa suhtes üks vaenulikumaid riike. Russofoobia on tõstetud siin ametliku doktriini tasemele,“ jätkas Zahharova. „Samaaegselt tahetakse nähtavasti järjekordselt meeldida oma ookeanitagustele kuraatoritele.“