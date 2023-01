Kallas ja Helme süüdistavad teineteist Eesti julgeoleku ohustamises. Kas jõuametite juhid tuleks kohe valimiste järel välja vahetada?

Kallas kirjutas eile ühismeedias, et EKRE ähvardab võimule saades lasta lahti jõuametkondade juhid. See mõte on tema teatel Eesti jaoks eriti ohtlik. „Mart Helme ütles täna otse välja, et kui EKRE tuleb märtsist võimule, on Eesti julgeolek ohus. Ta lubas, et võimule saades laseb EKRE lahti kaitseväe, politsei- ja piirivalveameti, päästeameti ja kapo juhid ning paneb EKRE-le sobivad asemele,“ kirjutas Kallas.