Kui te olete seni arvanud, et muttide püüdmise maailmameistrist kaitseväe juhataja Martin Herem ise mutimaksakastet teeb, siis olete küll täielikus eksituses elanud. Ei, Herem on vilets kokk. Aga kes siis valmistas mutimaksakastme, mida Herem koos sõpradega sõi? Ja kuidas see maitses?