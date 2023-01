OTSEBLOGI | Ukraina ohvitser: kogu Vene armee eliit viidi Bahmutist Soledari

„Olukord on järgmine: vaenlane vähendas survet Bahmutile ja sealt paigutati ümber märkimisväärne hulk Vene erasõjafirma Wagner üksusi ning Vene dessantründevägesid ehk nagu nemad neid nimetavad, õhudessantvägesid. See tähendab, et kogu Vene armee eliit rändas nüüd Bahmutist Soledari. Ja seetõttu surve Bahmutile oluliselt vähenes, Soledarile aga vastavalt suurenes,“ ütles Berezovets raadio NV-le.