OTSEBLOGI | Ukraina kaitseministeerium: juurdepääsuteed Soledarile on laipadega kaetud ja venelased liiguvad nende peal

Maljari sõnul on juurdepääsuteed linnale praktiliselt kaetud tapetus Putini sõjaväelaste laipadega.

Ukraina 1. Ivan Bohuni nimelise üksiku eribrigaadi ohvitser Tarass Berezovets ütles eile, et kogu Vene armee eliit, mis püüdis vallutada Bahmutit, viidi Soledari.

„Olukord on järgmine: vaenlane vähendas survet Bahmutile ja sealt paigutati ümber märkimisväärne hulk Vene erasõjafirma Wagner üksusi ning Vene dessantründevägesid ehk nagu nemad neid nimetavad, õhudessantvägesid. See tähendab, et kogu Vene armee eliit rändas nüüd Bahmutist Soledari. Ja seetõttu surve Bahmutile oluliselt vähenes, Soledarile aga vastavalt suurenes,“ ütles Berezovets raadio NV-le.