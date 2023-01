Suri legendaarne kitarrist Jeff Beck

Beck on pärit Londonist. Tuntuks sai ta 1960. aastatel, kui Eric Clapton lahkus ansamblist The Yardbirds ja Beck tuli tema asemele. Aasta hiljem lahkus ta bändist, et alustada oma ansambliga The Jeff Beck Group koos Rod Stewarti ja Ron Woodiga.

Becki ühed kuulsamad laulud on „Heart Full of Soul“, The Yardbirdsi 1965. aasta singel, „I Ain’t Superstitious“ tema 1968. aasta sooloalbumilt The Jeff Beck Groupiga, ning „Truth“ ja „Freeway Jam“ tema teiselt albumilt „Blow by Blow“, mis ilmus 1975. aastal.