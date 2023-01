Kaja Kallas: Mart Helme ütles täna välja, et kui EKRE võimule tuleb, on Eesti julgeolek ohus

Peaminister Kaja Kallas kirjutas täna peale riigikogu iganädalast infotundi oma sotsiaalmeedias, et EKRE on valinud uue taktika tema „laimamiseks“. „EKRE võttis täna infotunnis taktika, et mulle ühtegi küsimust ei ole ja oma laimuväited minu kohta esitatakse teistele ministritele suunatud küsimustes. Kuna mulle küsimusi ei ole, siis neile vastu vaielda ei saa. Miks EKRE debatti kardab?“ küsis Kallas oma postituses EKRE saadikutelt.

Kallase sõnul oli üks EKRE ähvardus Eesti jaoks eriti ohtlik ning pidas vajalikuks seda eraldi välja tuua. „Mart Helme ütles täna otse välja, et kui EKRE tuleb märtsist võimule, on Eesti julgeolek ohus. Ta lubas, et võimule saades laseb EKRE lahti kaitseväe, politsei- ja piirivalveameti, päästeameti ja kapo juhid ning paneb EKRE-le sobivad asemele,“ kirjutas Kallas.

Kallase sõnul on nii kaitsevägi, PPA, päästeamet kui ka kapo institutsioonid, kes on oma tulemusliku tööga teeninud Eesti rahva usalduse. „Ja need on institutsioonid, kes seisavad Eesti julgeoleku ja turvalisuse eest,“ kirjutas Kallas ning lisas, et eelseisvad valimised otsustavad Eesti julgeoleku ja rahva tuleviku.

Mart Helme küsis täna riigikogu infotunnis siseminister Lauri Läänemetsalt küsimuse riigi julgeoleku institutsioonide uute juhtide määramise kohta. Oma küsimuse lõpetas Helme sellega, et kas praegune valitsus määrab uusi juhte enne valimisi seetõttu, et kardab, et pärast valimisi võib EKRE võimule saada. „Kas see, et praegu valitsus enne valimisi ja nii ennetähtaegselt on asunud tegelema jõuametitele uute juhtide valimisega ja uute juhtide paikapanemisega, on seotud sellega, et praegune koalitsioon kardab, et pärast valimisi võib valitsuse moodustada EKRE ja sellisel juhul on vaja garanteerida, et ametite tasandil saab käivitada opositsioonist juhitud obstruktsiooni EKRE juhitava valitsuse vastu?“ küsis Helme infotunnis.