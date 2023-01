Kultuuriminister kutsus Ruuben Kaalepi integratsiooni sihtasutuse nõukogust tagasi

Kultuuriminister Hartmani sõnul ei saa riigikogu liikmed integratsiooni sihtasutuse nõukogusse kuuluda. „Kultuuriministeerium on seisukohal, et võimude lahususe põhimõtte järgimiseks ei tohi riigikogusse valitud poliitikud kuuluda riigi asutatud sihtfondide nõukogudesse,“ ütles Hartman ning lisas, et on palunud EKRE-l nimetada nõukogusse uus esindaja, kes ei oleks riigikogulane.

Tavade järgi kuuluvad iga parlamendierakonna esindajad integratsiooni sihtasutuse nõukogusse ning erakonnad nimetavad oma esindajad ise. „Oluline on, et integratsioonipoliitikasse ja sidusa ühiskonna ülesehitamisse kaasataks erinevaid maailmavaateid ja erinevaid ühiskonnagruppe esindavad osapooled. Isegi kui kultuuriministri arvamus ei lange kokku nende arvamusega. See on põhimõte, mida kavatsen ka tulevikus järgida,“ sõnas Hartman.

„Selleks et me saaksime ehitada sidusat ühiskonda, on minu arvates oluline, et poliitikud hoiduksid oma arvamust avaldades solvangutest ja ahistamisest ning viha õhutamisest. See ei sobi demokraatlikule riigile. Erakonnad võiksid seda oma esindajate valimisel arvesse võtta,“ ütles Hartman.“

Eile sai teatavaks, et Eesti juudi kogukonna juhatuse esimees Alla Jakobson kirjutas kultuuriministrile, et neile ei sobi, et Kaalep nõukogusse nimetatakse. „Sellega seoses leiame, et avalikult oma rahvuslikke, sh ka antisemiitlikke vaateid väljendava isiku määramine nõukogusse ei ole sobilik, see ei vasta sihtasutuse eesmärkidele ning on meie ühiskonna jaoks vale signaal,“ kirjutas Jakobson.

Kaalep ütles eelmisel nädalal Postimehele, et tema eesmärk nõukogus oleks hoida eestlust.

Delfi on palunud Hartmanilt ja Kaalepilt kommentaari.