Putin lubas lahendada kõik sõjaväelaste varustamise probleemid

„Me garanteerime usaldusväärselt riigi julgeoleku ja huvid, tugevdame oma kaitsevõimet, kindlasti lahendame kõik probleemid, mis on seotud relvajõudude, sõjalisel erioperatsioonil osalevate väeosade toetamisega, ja sealjuures jätkame ulatuslike sotsiaal-majanduslike programmide ja plaanide realiseerimist, mis on suunatud inimeste heaolu suurendamisele, Venemaa hiiglasliku potentsiaali avamisele ja meie rahvusvaheliste sidemete laiendamisele,“ lausus Putin nõupidamisel valitsuse liikmetega, vahendab Interfax.

Putini sõnul on kõik vajalikud ressursid selleks olemas.

Lisaks sellele ütles Putin, et on vaja lähiajal jõuda nende küsimuste lahendamiseni, mis on seotud „suveräänse, sõltumatu arenguga, vaatamata igasugusele välisele survele ja ähvardustele“.