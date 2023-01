Välisministeerium vähendab Venemaa saatkonna töötajate arvu Eestis

Otsuse eesmärk on saavutada saatkonna ametikohtade arvus pariteetsus ehk samaväärsus, mis tähendab, et pealinnades tegutsevates Venemaa ja Eesti esindustes muudetakse lähetatud ametikohtade arv võrdseks.

„Eesti peab suhetes Venemaaga väga oluliseks samaväärsuse põhimõtet. Arvestades, et Venemaa saatkonna personal ei tegele agressioonisõja tingimustes Eesti-Venemaa suhete edendamisega, näeme, et Venemaa esinduse praegune suurus ei ole põhjendatud,“ sõnas välisminister Urmas Reinsalu.

„Juba sõja algusest on Eesti viinud oma kahepoolsed suhted Venemaa Föderatsiooniga absoluutse miinimumini. Kevadel sulgesime Venemaa konsulaaresindused Narvas ja Tartus ning oleme riigist välja saatnud kolm Venemaa saatkonna diplomaatilise staatusega töötajat, kes õõnestasid aktiivselt Eesti julgeolekut ning levitasid Venemaa sõjategevust õigustavat propagandat. Nüüd seame ülempiiri Eestis töötavate Venemaa diplomaatide arvule, et saavutada pariteetsus. Tänane samm on aga korrelatsioonis meie kahepoolsete suhete üldise madalseisuga,“ lisas Reinsalu.