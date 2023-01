Brasiilias anti korraldus märulil pealinnas toimuda lasknud tippametnike vahistamiseks

Üks ametnik, sõjaväepolitsei endine ülem, on juba vahistatud, vahendab BBC News.

Vahistamist ootavad ka Brasília endine avaliku julgeoleku ülem Anderson Torres ning teised, kes on vastutavad tegude ja tegemata jätmiste eest, mis märulini viisid, teatas peaprokuratuur.

Umbes 1500 isikust, kes pärast märulit vahistati ja politseiakadeemiasse viidi, on ligi 600 viidud muudesse asutustesse, kus politseiametnikel on aega viis päeva neile ametliku süüdistuse esitamiseks.

Torresit süüdistati „struktureeritud sabotaažioperatsioonis“. Brasília julgeolekujuhiks määratud Ricardo Cappelli ütles, et Torresilt ei tulnud mingeid käske, enne kui valitsushooneid rünnati.

Cappelli ütles CNN-ile, et president Luiz Inácio Lula da Silva inauguratsiooni turvamine oli äärmiselt edukas julgeolekuoperatsioon. Enne pühapäeva muutus aga see, et 2. jaanuaril astus Torres julgeolekusekretäri ametisse, lasi vabaks kogu juhtkonna ja sõitis ära.