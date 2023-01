OTSEBLOGI | Zelenskõi Kuldgloobuste tseremoonial: kolmandat maailmasõda ei tule, see ei ole triloogia

„Teine maailmasõda ei olnud veel läbi, aga tuul oli pöördunud, kõik teadsid, kes võidab. Ees oli veel lahinguid ja pisaraid, kui ilmusid Kuldgloobuse auhinnad 1943. aasta parimate soorituste austamiseks,“ ütles Zelenskõi. „Nüüd on 2023. aasta ja sõda Ukrainas ei ole veel läbi, aga tuul on pöördumas. Ja juba on selge, kes võidab. Ees on veel lahinguid ja pisaraid, aga ma võin praegu teile kindlalt öelda, kes olid parimad eelmisel aastal – need olite teie. Vaba maailma vabad inimesed. Need, kes ühinesid vaba Ukraina toetuseks meie ühises võitluses vabaduse eest.“