OTSEBLOGI JA VIDEO | Ukraina relvajõud eitavad Soledari hõivamist venelaste poolt: olukord on keeruline, aga kontrolli all

„Venemaalased ütlevad, et Soledar on nende kontrolli all, mis ei ole tõsi. Detailid kindralstaabi kokkuvõttes, oodake,“ teatas Tšerevatõi.

„Seal käivad praegu rasked lahingud... Seal on keeruline olukord, aga olukord on relvajõudude juhtkonna, ülemjuhataja ja ida väegrupeeringu juhtkonna kontrolli all. Praegu käib võimas töö selle kallal, et langetada maksimaalselt efektiivseid juhtimisotsuseid, mis võimaldaksid seal olukorra stabiliseerida ja tekitada vaenlasele maksimaalset kahju minimaalsete kaotustega meile,“ ütles Tšerevatõi hiljem.

Tšerevatõi sõnul ei lase Soledari kaitsjad vaenlasel end ümber piirata ega liikuda tagalasse ja operatiivruumi.

Ukraina relvajõudude strateegilise kommunikatsiooni valitsus eitab Telegramis Vene erasõjafirma Wagner omaniku Jevgeni Prigožini pressiteenistuse linna hõivamise tõendina avaldatud foto ehtsust.

„Tundub, et Prigožini asukoht ei vasta tegelikkusele ja ta ei ole Soledari kaevandustes. Informatsioonilis-psühholoogilise erioperatsiooni element Prigožini PR-inimestelt, mis on suunatud siseauditooriumile, et kuidagimoodi õigustada hullumeelseid kaotusi vangide hulgas,“ teatas StratKom.