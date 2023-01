President Karis telefonikõnes Zelenskõiga: teie sõda on ka meie sõda

„Eesti teeb kõik, et aidata Ukraina võidule igati kaasa. Me jätkame kindlasti sõjalise abi andmist maksimaalses ulatuses, mis meile võimalik ning järgmine sõjalise abi pakett on valitsuses heakskiitmisel,“ ütles president Karis vastates Ukraina riigipea telefonikõnele. „Seni, kuni Ukraina pole oma territooriumi vabastanud, peab jätkuma tugev rahvusvaheline toetus. Peame mõistma, et Venemaa algatatud agressioonisõda ei ohusta ainult Ukrainat, vaid kogu Euroopat. Teie sõda on ka meie sõda,“ kinnitas Karis.

Riigipead kõnelesid keerulisest olukorrast rindel, kus jätkuvad ohvriterohked lahingud ning nentisid, et Ukraina sõjalise võime tugevdamine eeskätt õhukaitse, suurtükisüsteemide ja soomustehnikaga on edu saavutamiseks hädavajalik.

President Karis ütles, et Eesti teeb ka liitlaste ja partnerite juures selgitustööd, et nende relvasüsteemide jõudmine Ukrainasse toimuks võimalikult kiiresti, sest see on otsustava tähtsusega.

President Zelenskõi tänas Eesti riiki ja rahvast Ukrainale osutatud abi eest. Ta tõi välja olulise panuse, mida Ukraina on saanud sõjalise abi, põgenike vastuvõtmise, Ukraina Euroopa Liidu ja NATO liikmesuse püüete toetamise näol. Zelenskõi kinnitas veelkord, et Ukraina näeb Eestit kui ühte oma kõige lähematest sõpradest.