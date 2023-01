VALIMISSTAAP | Nui neljaks: sotsid tahavad astmelist tulumaksu ning peretoetuste süsteemi muutmist

Sotside üks suuri eesmärke on astmelise tulumaksusüsteemi juurutamine. „Kui räägime tulumaksusüsteemist, peaks see olema rohkem solidaarne,“ arvas ta ja lisas, et paremal elujärjel inimesed peaks ka rohkem panustama.

Ta usub, et see on küsimus, kus on ruumi läbirääkimisteks. Ta viitas, et tulumaksuvaba miinimumi suurendamise osas leiti ka praeguses koalitsioonis sotsidele sobiv lahendus.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti ASi viimase küsitluse põhjal (avalikustati 28. detsembril) oli sotside reiting kõigest 6,7 protsenti. Riigikogu valimistel on künniseks 5 protsenti.

Odinets sõnas, et ta südamest usub, et sotse on Eesti poliitmaastikul vaja, kuna nad on tasakaalustav jõud. Ta märkis, iganädalased reitingud võib-olla ei näita tohutu suurt populaarsust, aga toetus on piisav selleks, et olla riigikogus ja pretendeerida positsioonidele valitsuses.

Peasekretärina on ta muidugi mõelnud peas läbi ka pessimistliku variandi, et jäädakse parlamendist kõrvale. „Siis tuleb sellega hakkama saada, pea püsti ajada ja edasi minna. Vaadata, mis läks valesti,“ sõnas ta ja lisas, et ei usu, et siiski nii läheb.

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Kes aga on suurimad konkurendid, kellega sama sihtgrupi pärast konkureeritakse? „Tõesti, Eesti 200 valijad on meie valijad, täiesti võimalik, et ka Keskerakonna valijaid. Usun, et eri segmentides leidub valijaid,“ arutles ta kodanike üle, kel ehk sotsid hetkel teine valik, aga võivad otsust muuta.

Tulevase koalitsiooni koosseisu osas märkis ta, et kõikvõimalikud stsenaariumid on võimalikud. Ta nentis, et poliitika on üsna ettearvamatu ja tõi näiteks mullusuvise valitsusevahetuse. Koostöö EKREga on sotsid eos välistanud, ent teisi parteisid mitte.