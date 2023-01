FOTOD | Noorte laulu- ja tantsupeo „Püha on maa“ piletid on tänasest saadaval

„Huvilisi nii tantsu- kui laulupeol osalemiseks on palju. Ühtekokku on teel Kalevi keskstaadionile tantsima ligikaudu 9000 noort tantsijat ja laulukaare alla laulma enam kui 25 000 koorilauljat,“ sõnas Toomla.

Laupäeval toimub Tallinnas Vabaduse väljakul ka tasuta rahvamuusikapidu, mida üldjuht Juhan Uppin kirjeldab nii: „Seekordse rahvamuusikapeo kontserdi pealkirjaks on „Päriselt“, mis viitab rahvamuusikapeo kesksele väärtusele – pärimusmuusikale ja samuti sellele, et noored on selles muusikas leidnud omale ühise keele ja tahavad päriselt pilli mängida. See tähendab olla ühelt poolt teadlik kultuuripärandist, teisalt aga loov ja vaba ning, mis kõige tähtsam, tunda sellest rõõmu.“

Laulupeo kunstilise juhi Pärt Uusbergi sõnul on seekordse laulupeo puhul iseäranis huvitav, et kogu peo kava on lähtunud ühest ainsast Hando Runneli luuletusest, „Valgust!“, peegeldades sellesse mitmetähenduslikku luuletusse kätketud väärtusi. „Ühtlasi pärineb ka selle sama luuletuse esimestest ridadest XIII noorte laulu- ja tantsupeo nimi, „Püha on maa“,“ selgitas Uusberg. Ta lisas, et laulupidu raamib omanäoline peegelvormis ühendkoori kava.