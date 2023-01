Tartu uus linnakirjanik on Mart Kivastik

Linnakirjaniku tiitli üle andnud Tartu linnapea Urmas Klaas rõõmustas, et Tartus jagub häid kirjanikke, kelle tegevus lisab Tartu kultuurielule tuntust ja värvi. „Mart Kivastiku eestlaslikult muheda huumoriga vürtsitatud looming on kogu Eestimaal hästi tuntud. Loodan, et linna stipendium lisab talle uut loomingulist indu.“

„Mart Kivastik on tõeline multimees, kes kirjutanud nii proosat kui näidendeid ja teinud ka filme, aga saanud ka koorijuhi hariduse. Ennekõike on ta ikkagi tugeva ja maise karakteritunnetusega kirjanik, kelle kohta on juba ammu küsitud, miks ta veel Tartu linnakirjanik pole. Mart Kivastik hoiab Tartu boheemluse pärandit. Ja samas on ta publitsistikas seda laiemat ilma tajuvat ärksameelsust, mis kultuuripealinnale kohane,“ kommenteeris komisjoni otsust esimees Berk Vaher.

„Ükskõik, millises žanris ma töötanud olen, kas kirjanduses, teatris või filmis, on üks tegelastest olnud tavaliselt Tartu. Märtsis esilinastub mu romaanil „Taevatrepp“ põhinev film, mille keskmes on samuti Tartu ja mis on tervenisti Tartus filmitud,“ märgib vastne linnakirjanik Mart Kivastik. „Kõik mu lood on nii või naa Tartuga seotud, seega olen oma olemuselt Tartu linna kirjanik, miks siis mitte ka Tartu linnakirjanik.“

Mart Kivastik on vabakutseline kirjanik, näitekirjanik, lavastaja ja filmirežissöör, kelle loomingut on ka rohkelt tunnustatud. Mitmeid auhindu on saanud tema eesti kunstnike elu kajastavad näidendid „Külmetava kunstniku portree“ ja „Põrgu wärk“, viimasel kümnendil on ta pärjatud Tartu Kultuurikandja aasta looja aunimetusega, pälvinud Go Traveli reisiraamatu preemia (“Vietnami retsept“), Friedebert Tuglase novelliauhinna (“Õnn tuleb magades“) ja Eduard Vilde nimelise kirjandusauhinna (“Taevatrepp“), lisaks on ta valitud riikliku kirjanikupalga saajaks aastatel 2020–2022.