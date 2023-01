Sotsiaalkindlustusamet: pole veel selge, millal hilinenud peretoetused saajateni jõuavad

Eile teatas sotsiaalkindlustusamet (SKA) ühismeedias, et tänavu jaanuarikuus viibib peretoetuste väljamakse 1071-le hüvitise saajale tehniliste tõrgete tõttu. Perede arv, kus ei ole alates möödunud reedest kuni tänaseni veel oma toetusi ja hüvitisi saadud, pole suurenenud. SKA-st kinnitati, et neil on teada kõik juhtumid, kus raha ei ole tänaseks kontole laekunud.