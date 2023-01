Suure-Jaani pussitamise tagamaad. Helarilt ohtralt noahoope saanud neiu vahetult pärast juhtunut: ma vist kohe suren

Pea kuu on möödas külmast talveõhtust, mil 24-aastane Helar Suure-Jaani kortermajas endast aasta nooremat elukaaslast Laurat pussitas. Seejärel hüppas ta aknast alla ja kadus. Politsei on avalikult öelnud, et tõenäoliselt on noormees surnud, ent küsimärke on juhtunuga seoses õhus palju.