Bideni erakontorist leiti saladokumente tema asepresidendina töötamise ajast

Bideni advokaatide sõnul leidsid nad valitsuse materjale novembris, kui sulgesid Washingtonis asuvat kontorit nimega Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, mida Biden kasutas oma suhte tõttu Pennsylvania ülikooliga, kus ta oli aastatel 2017-2019 auprofessor.

Teine allikas ütles CNN-ile, et Bideni kontorist leiti alla tosina saladokumendi. Pole selge, mida need dokumendid sisaldavad või miks need Bideni erakontorisse viidi. USA föderaalametite pidajad on seadusega kohustatud ametlikud dokumendid ja salajased andmed loovutama, kui nende ametiaeg lõpeb.