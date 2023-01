FOTOD | Reps ei ilmunud oma süüasja arutluseks kohale, istung lükatakse edasi märtsikuusse

Harju maa kohus lükkas 20. detsembril kaitsjate taotlusel edasi omastamises ja kelmuses süüdistatavana kohtu all oleva endise haridus- ja teadusministri Mailis Repsi ( Keskerakond ) istungid, mis pidid aset leidma 20. ja 22. detsembril – põhjuseks töövõimetusleht, mis oli Repsile väljastatud kuni detsembri lõpuni.

Umbkaudu veerand tundi hiljem kutsuti süüdistajate poolelt ajakirjanikud tagasi saali. Tol hetkel käis tuline arutelu põhjuse ümber, miks Mailis Reps täna kohtusse ei ilmunud: prokurör väitis, et tema füüsiliselt kohale toimetamine on raskendatud ning väljendas küsitavust tervislike põhjuste suhtes, mis ei võimaldanud Repsil ka näiteks videosilla teel istungist osa võtta; kohtualuse kaitsja Keres rõhus aga Repsi tervislikele põhjustele ning viitas, et videosilla vahendusel osalemine poleks vähem tervist kahjustav kui süüaluse kohtusse ilmumine – seda stressist tulenevate võimalike raskendatud olude tõttu.