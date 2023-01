VILJA KÜSIB | Martin Herem, mis ajendas teid nii jõuliselt hoiatama, et Venemaa võib meid rünnata?

Eelmisel nädalal avaldas kaitseväe juhataja Martin Herem kirjutise, mis tõi kainestava mürtsuga maa peale kõik need, kes usuvad, et ukrainlaste võidu korral on kõik hästi. Ei ole, meenutas Herem. Peame ikkagi olema valmis agressiooniks meie riigi ja liitlaste vastu. Järgnes torm nii erakondades, sotsiaalmeedias kui ka kodustes aruteludes. Mis ajendas Heremit seda hoiatust andma? Otsesaade teisipäeval kell 17. 30.