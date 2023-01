DELFI UKRAINAS | Vene sõjavang: tülitsesin naisega, naaber kutsus politsei, järgmiseks olin rindel

„Tülitsesin naisega, naaber kutsus miilitsa,“ räägib Sergei sellest, kuidas ta rindele sattus. „Tuli miilits, politsei. Mind viidi ära. Selle asemel, et viia politseisse, viidi sõjaväekomissariaati. Hommikuni hoiti mind sõjaväekomissariaadis. Hommikul tuli sõjaväelane ja küsis, kas tulen sõdima. Mina ütlesin, et mul ei ole dokumente. Teisisõnu, see sõda... Mul on laps, mul pole dokumente, välja arvatud sünnitunnistus. Aga sul pole dokumente vajagi. Kuid kui see on vajalik, siis teeme sulle, öeldi. Ja jätkus edasine vestlus, kõik...“