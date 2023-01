OTSEBLOGI | Venelased andsid ööpäevaga Soledarile 86 lööki, sinna on koondatud Wagneri parimad üksused

„Ööpäevaga andsid nad 86 korral Soledarile löögi erinevat tüüpi suurtükiväerelvadest ja seetõttu on seal praegu väga keeruline olukord, kõige keerulisem idarindel,“ ütles Tšerevatõi.

Tšerevatõi sõnul on vaenlane nüüd koondanud Soledari suunale erasõjafirma Wagner parimad üksused, soovides näidata kas või mingisugust tulemust, mida venemaalased ei ole suutnud viimased pool aastat saavutada. Üldiselt on lahingutegevuse meetodid Tšerevatõi sõnul venemaalastel vananenud ning väikest taktikalist edu saavutab vaenlane ülima pingutuse ja suurte kaotustega isikkoosseisu hulgas.

Vene okupandid on koondanud tohutud jõud Soledari ründamiseks Donetski oblastis, aga linn peab tänu Ukraina kaitsjatele vastu. Infrastruktuurist pole aga peaaegu midagi alles jäänud, teatas Donetski oblasti sõjaadministratsiooni juht Pavlo Kõrõlenko eile televisioonis.

Kõrõlenko sõnul algasid eile päeva teises pooles Bahmuti suunal veelgi rängemad lahingud. Kõige kuumem punkt ongi praegu just Soledar.

„Nagu teada, on vaenlane väga oluliselt koondanud oma jõupingutused just Soledari linna. Just erasõjafirma ründegruppide arv on alates reedest väga oluliselt suurenenud. Aga [Ukraina] võitlejad hoiavad linna ja annavad selliseid lööke, et vaenlane kõnnib tõesti oma palgasõdurite laipadel ja püüab linna siseneda. Aga kõige rängemad lahingud jätkuvad ja see annab tunnistust sellest, et linn on Ukraina oma. Seda hoitakse tänu meie kaitsjatele,“ ütles Kõrõlenko.

Kõrõlenko sõnul ei vasta ükski valeuudis, mida okupandid levitavad alates eelmise nädala lõpust selle kohta, et linn on juba nende lipu all ning et nad on sisenenud ja liiguvad edasi, tõele.